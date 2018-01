Gripe para já sem sobressaltos mas pico ainda não chegou

Vírus dominante não tem sido o mais preocupante. No inverno passado, frio e gripe foram associados a mais 4467 mortes do que é esperado em Portugal nesta altura do ano

A situação pode vir a alterar-se mas, para já, a época de gripe não está a manifestar-se de forma particularmente mais intensa do que noutros anos, o que era temido depois de um recorde de hospitalizações no hemisfério sul.

De acordo com o balanço feito hoje pela Direção Geral da Saúde e pelo Instituto Ricardo Jorge, a época de gripe está a ser leve a moderada, sendo que o número de casos está ainda numa fase crescente. Na última semana os casos aumentaram significativamente mas ainda não foi atingido o pico do inverno passado, algo que é esperado nos próximos dias, até porque o frio favorece a a circulação de vírus.



O vírus dominante tem sido do tipo B e não o H3N2, que tende a ser mais agressivo. Foi aliás uma estirpe deste vírus que fez soar o alarme em países como a Austrália. A mortalidade encontra-se, por agora, dentro do esperado para esta altura do ano.

Uma morte nos cuidados intensivos



A gripe motivou até à semana passada 15 internamentos em unidades de cuidados intensivos. Só é conhecido o estado vacinal em sete casos, sendo que cinco doentes não estavam vacinados, a medida de prevenção mais eficaz. Um doente acabou por falecer. Este ano o SNS disponibilizou um recorde de vacinas e 1,3 milhões já foram usadas.



As unidades estão em alerta mas a diretora geral da Saúde recusou qualquer “disfunção” na resposta no SNS. Em alguns hospitais têm sido pontualmente canceladas cirurgias programadas para dar resposta ao aumento da procura. De acordo com a monitorização diária das urgências, a afluência ainda não supera a do ano passado, que acabou por ser particularmente duro. No inverno passado, frio e gripe foram associados a mais 4467 mortes do que é esperado nesta altura do ano em Portugal.

O ministério da Saúde passou a publicar um boletim diário no âmbito da plano de contingência de inverno, que revela que cerca de 15% das pessoas que têm dado entrada nas urgências têm um diagnóstico de infeção respiratória.