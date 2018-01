Braga. Ricardo Ferreira falha o resto da época

Péssima notícia para o Braga e também para Fernando Santos: Ricardo Ferreira vai falhar o resto da temporada. O central bracarense, que em novembro passado se estreou pela Seleção nacional num particular com os Estados Unidos, contraiu uma grave lesão no encontro desta quarta-feira com o Boavista e terá de ser operado aos ligamentos do joelho direito.

Ricardo Ferreira, que dividiu a formação entre o FC Porto e o AC Milan, tendo representado ainda Empoli, Olhanense e Paços de Ferreira no escalão sénior, fica assim afastado dos relvados no que resta desta temporada, afetando as opções do seu técnico em Braga, Abel Ferreira, mas sai também do radar do selecionador nacional tendo em vista a escolha dos 23 convocados para representar Portugal no Mundial do próximo verão.

A carreira do central de 25 anos, de resto, tem ficado marcada por várias lesões graves. Na época passada, por exemplo, perdeu quase cinco meses de competição (entre julho e dezembro) e mais um mês e meio entre fevereiro e abril, terminando 2016/17 com apenas 14 jogos e um golo. Na presente temporada, só começou a jogar no fim de setembro, marcando logo no jogo do regresso, na Luz, para a Taça da Liga. Agora vê a época terminar de forma prematura, e curiosamente com os mesmos números da temporada passada: 14 jogos e um golo.