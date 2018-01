Taça de Portugal. Cova da Piedade-Sporting joga-se em Setúbal

Agora, a decisão é final: o Cova da Piedade-Sporting, um dos encontros dos quartos-de-final da Taça de Portugal, irá jogar-se no Estádio do Bonfim, pertença do Vitória de Setúbal. A decisão foi ratificada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), após pedido do próprio clube do concelho de Almada e aprovação do próprio Sporting.

As pretensões do atual 12º classificado da II Liga passavam pela realização do encontro no seu recinto, o Estádio Municipal José Martins Vieira, mas o mesmo acabou por ser reprovado após vistoria dos técnicos da FPF devido a várias condicionantes, como descreve a SAD do Cova da Piedade na sua conta de Facebook.

O encontro entre Cova da Piedade e Sporting realiza-se na próxima quarta-feira, dia 10 de janeiro, pelas 20h30. No mesmo dia, às 18h00, tem início o Caldas-Farense, que irá ditar o apuramento de uma equipa do Campeonato de Portugal (terceiro escalão do futebol nacional) para as meias-finais, e às 19h00 tem lugar, em Vila do Conde, o confronto entre Rio Ave e Aves. No dia seguinte, Moreirense e FC Porto defrontam-se em Moreira de Cónegos.