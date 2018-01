Comer carne ou ser vegetariano? Qual será o estilo de vida mais saudável?

Uma dieta exclusivamente à base de legumes e fruta pode não ser tão boa como se pensa.

De acordo com um estudo da Universidade de Graz, na Áustria, pode este estilo de vida pode mesmo comportar vários riscos para a saúde humana.

Os investigadores concluíram que uma dieta vegetariana pode significar risco de doenças mentais, risco de cancro e alergia e uma menor qualidade de vida no geral.

Nathelie Burket, a coordenadora da investigação, concluiu que apesar de os vegetarianos terem uma vida mais ativa, fumarem menos e consumirem menos álcool, o facto de consumirem apenas frutas, legumes e alimentos integrais faz com que haja uma carência de gorduras saturadas e colesterol.

A investigação, citada pelo jornal britânico The Independent, analisou 1320 pessoas, 330 vegetarianos, 330 consumidores de carne, 300 com uma dieta comum mas com pouca carne e 330 também com uma dieta comum mas com menos carne.