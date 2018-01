Denúncia. Presidente da Fundação O Século dá emprego a sete familiares

PJ fez ontem buscas na sede da fundação, no Estoril. Denúncia a que o i teve acesso revela anos de alegado favorecimento pessoal a familiares e amigos. Responsável diz estar de consciência tranquila

As suspeitas de ilegalidades na gestão de associações parecem estar a alastrar. Depois da polémica em torno da Raríssimas, chegam agora a público suspeitas de favorecimentos e de irregularidades na gestão da Fundação “O Século”.

O i teve acesso a uma denúncia de trabalhadores em que é revelado que o presidente da fundação, Emanuel Martins, no cargo há 18 anos, terá aproveitado as suas funções para criar postos de trabalho para sete familiares e para amigos, fazendo uma gestão “danosa e ruinosa”. Trata-se de postos de trabalho dentro da fundação ou até mesmo em empresas como infantários, lavandarias, operadoras de turismo ou empresas de take--away que foram criadas “injetando capital na instituição”. De acordo com a denúncia, há ilegalidades nos contratos celebrados.

