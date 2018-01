Chuva forte, neve e descida das temperaturas coloca distritos sob aviso amarelo

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leira estão sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte, granizo, trovoada e ventos fortes.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Vila Real, Viseu a Guarda estão sob aviso amarelo devido à possibilidade de queda de neve em regiões acima dos 1.400 metros de altitude.

Quanto às temperaturas entre hoje e amanhã irão descer entre 10 a 15 graus, podendo atingir temperaturas negativas nas regiões Norte e Centro.

A Proteção Civil e a Direção-Geral de Saúde (DGS) deixaram um alerta à população, aconselhando a que se protejam do frio e da chuva.

A Proteção Civil aconselhou a que os sistemas de escoamento fossem desobstruídos e fosse adotada uma condução defensiva. Já a DGS aconselhou ao uso de roupas quentes bem como a cobrir as extremidades do corpo com luvas, cachecol e gorro e ainda a aumentar a ingestão de líquidos para manter o corpo hidratado.