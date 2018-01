Psiquiatra Álvaro Carvalho morre aos 69 anos

Diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental desaparece aos 69 anos, vítima de cancro

O psiquiatra Álvaro Carvalho morreu esta quinta-feira, vítima de cancro. O médico encontrava-se doente há alguns meses. Uma das últimas intervenções públicas enquanto Diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental aconteceu na Cimeira Mundial de Alzheimer realizada em setembro na Fundação Champalimaud, quando já estava em tratamentos.

Álvaro Carvalho tinha 69 anos e desde o final da década de 90 que estava envolvido nas políticas de saúde mental na Direção Geral da Saúde. Foi diretor do departamento de Psiquiatria e Saúde Mental no Hospital S. Francisco Xavier, em Lisboa, e tornou-se mais conhecido do grande público durante o caso Casa Pia, tendo acompanhado algumas das vítimas.

A última conversa que teve com o SOL foi em setembro de 2016, entrevista em que alertou para a desesperança em que vivem os jovens e uma menor resistência à frustração. Releia a aqui a entrevista.

O velório de corpo presente realiza-se a partir das 17h desta sexta-feira na Igreja S. João de Deus, em, Lisboa. O funeral terá lugar amanhã na Lourinhã, terra natal do médico, pelas 14 horas.