João Baião não consegue conter as lágrimas em direto

A conversa sobre um projeto dedicado a pessoas com problemas de memória ou demência sensibilizou um dos apresentadores do programa da tarde da SIC

A emoção tomou conta de João Baião, que apresenta o programa "Juntos à Tarde" com RIta Ferro Rodrigues. Na quarta-feira, uma das convidadas do programa foi apresentar o projeto Café Memória, dedicado a pessoas com problemas de memória ou demência e aos seus familiares e cuidadores.

As lágrimas obrigaram mesmo João Baião a ir para trás das câmaras, depois da conversa, saindo do programa por momentos. A colega tomou então conta da emissão.

"O João é um homem maravilhoso, nós temos o privilégio de o conhecer muito bem aqui no estúdio e na nossa equipa, e que se emociona com aquilo que é realmente importante na vida. Foi uma conversa que o tocou e perturbou, e ainda bem que ele tem esta capacidade de não disfarçar as coisas porque, se disfarçasse, já não era o nosso João”, justificou Rita Ferro Rodrigues, enquanto o apresentador bebia um copo de água.