Supremo mantém prisão de ex-vice-presidente catalão

O Supremo Tribunal espanhol decidiu esta sexta-feira manter o antigo vice-presidente do Governo catalão, Oriol Junqueras, em prisão preventiva.O tribunal defendeu que exite o risco de reincidência nos delitos em que está a ser investigado.

Os magistrados que analisaram o recurso apresentado por Junqueras decidiram por unanimidade manter o ex-governante preso durante a fase de instrução do processo, defendendo que os resultados das eleições de 21 de dezembro na Catalunha não alteraram em nada a necessidade de manter o antigo responsável em prisão preventiva.

Junqueras apresentou na quinta-feira um pedido de libertação, por forma a “representar em liberdade” os catalães que nele votaram. "Junqueras pediu que o deixem representar em liberdade as pessoas que votaram nele, que o deixem estar com a família e também conduzir esta situação a partir do diálogo bilateral e a negociação. A isso acrescentou que acata as vias pacíficas", declarou o seu advogado, Andreu Van Den Eynde, citado pela imprensa espanhola.

Recorde-se que Junqueras, líder da Esquerda Republicana Catalã, está detido desde 2 de novembro. É acusado de crimes de rebelião, sedição e peculato no âmbito do processo de independência da Catalunha.