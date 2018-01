EUA: frio matou sete cachorros recém-nascidos. Apenas um sobreviveu

Caso ocorreu no condado de Knox, no estado do Illinois

Sete cachorros morreram congelados uns dias depois do Natal, devido as baixas temperaturas que se têm sentido nos Estados Unidos.

De acordo com o relato da associação Humane Society do Condado de Knox ao canal televisivo WQAD, o dono dos animais ligou para esta instiuição informando que a sua cadela tinha acabado de dar à luz, no meio da neve, oito cachorros. Quando a ajuda chegou, sete já estavam mortos.

Uma das crias acabou por sobreviver, bem como a progenitora. “Este doce bebé é o único sobrevivente de 8 filhotes que congelaram até a morte, logo depois de entrarem neste mundo”, escreveu a associação na sua página no Facebook.

O dono dos animais manteve a cadela na rua, com as baixas temperaturas que se faziam sentir no Condado de Knox, no estado do Illinois, sem se aperceber que esta estava grávida.

“Foi uma daquelas situações infelizes, onde o cão fica ali fora e é alimentado diariamente. É triste quando perdemos animais assim, sabendo que provavelmente teriam sido salvos se estivessem num lugar um pouco mais quente e não na rua, ao frio”, disse um dos representantes da associação ao canal WQAD.

A Humane Society garante que os dois animais estão a receber todos os cuidados necessários e que estão a recuperar bem. A associação aproveitou esta história para fazer um apelo: “Lembre-se de trazer seus animais de estimação para dentro e casa neste inverno. Se estiver muito frio lá fora, também está muito frio para eles”.