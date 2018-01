Alunos da Escola Superior de Dança em greve na segunda-feira

Os alunos da Escola Superior de Dança (ESD), em Lisboa, vão estar em greve na próxima segunda-feira em protesto contra a degradação das instalações.

“Neste momento está a chover dentro de alguns gabinetes e estúdios de dança. Há dias em que os professores têm de tirar a água das salas com baldes. Temos fungos e humidade. Temos ratos e baratas. Os últimos espetáculos dos alunos foram cancelados por motivos de segurança", disse Beatriz Dias, da Associação de Estudantes da ESD, à agência Lusa.

Segundo a aluna, o edifício sempre teve más condições: "As condições foram sempre as mesmas, porque este é um espaço que não foi criado de raiz e, por isso, está tudo a rebentar. Vão fazendo remendos, mas não é suficiente. Os alunos já não estão a conseguir trabalhar".

A associação alerta para o facto de existirem cortinas no sítio onde deveriam estar portas, como por exemplo as casas de banho, de as janelas já não fecharem e do sistema de aquecimento estar avariado.

No final do primeiro período, a falta de condições levou mesmo ao cancelamento de um espetáculo: "ninguém conseguia ligar o sistema elétrico e quando chamaram um eletricista ele disse aos professores que estávamos todos expostos a perigos".

Segundo a associação de estudantes, a secretária de Estado do Ensino Superior deverá visitar as instalações hoje, não se sabendo, no entanto, qual o motivo da visita.

A direção da ESD ainda não se pronunciou sobre o assunto.