Consegue imaginar qual é a zona mais movimentada de Lisboa?

De acordo com um estudo da Controlplan, uma empresa de consultoria, a zona mais movimentada de Lisboa, diariamente, é a Avenida da Liberdade.

Todos os dias passam nesta zona cerca de 39 mil pessoas, o que equivale a uma média de 4.328 pessoas por hora.

Os dados recolhidos dizem respeito aos meses de outubro e de novembro do ano passado e, durante uma semana, entre as 10h00 e as 19h, uma equipa de auditores, responsáveis por este estudo, andou espalhada por 18 locais de passagem na Avenida da Liberdade, de forma a conseguirem recolher os dados suficientes para a realização do estudo.

Já no Porto, a Avenida dos Aliados é a zona mais frequentada ao longo dos dias.