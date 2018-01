Gripe. Centros de saúde alargam horários até ao final de janeiro

Até ao final do mês, os centros de saúde vão sofrer uma alteração nos horários de funcionamento. O anuncio foi feito pela Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo esta sexta-feira.

As alterações de horários devem-se ao inverno e ao período da gripe. Durante a semana vão estar 35 centros de saúde com horário alargado, ao sábado serão 47 e ao domingo 37.

Os horários irão variar consoante o centro de saúde e o dia da semana. Durante a semana os horários de encerramento irão variar entre as 20h e 24h. Já ao sábado a maior parte dos centros estarão abertos entre as 10h e as 18h, mas alguns poderão estar ativos até às 20h ou 22h. No domingo, o horário de encerramento irá variar entre as 18h e as 20h.

Pode ver os novos horários dos centros de saúde aqui.