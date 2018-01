Este domingo tem uma desculpa para andar sem calças

Chama-se No Pants Subway Ride e está de volta a Lisboa este domingo. Há 10 anos que a iniciativa veio de Nova Iorque para Lisboa e, neste dia, as viagens de metro ficam muito mais divertidas.

A ideia, como explica a organização portuguesa no evento do Facebook, é entrar numa carruagem, tirar as calças e agir como se nada fosse. O ponto de encontro está marcado para a Praça Luís de Camões.

"Se alguém perguntar o que estão a fazer, sorriam e inventem uma desculpa", aconselham os organizadores. "Descobri que não me servem", "faziam muito calor", "tenho de deixá-las na lavandaria" são algumas das propostas de quem está por trás do evento.

Depois, a ideia é voltar a sair da carruagem e esperar pelo metro a seguir, para voltar a entrar. A rota da viagem tem fim previsto para as 17h30.

E Lisboa não está sozinha: no mesmo dia, pelos metros de várias cidades do mundo, vários corajosos tiram as calças só por diversão.