Descida acentuada das temperaturas motiva alerta da DGS. Conheça os conselhos

Devido à passagem de uma superfície frontal fria, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê uma descida acentuada das temperaturas já a partir de amanhã, dia 5 de janeiro, situação que se prolongará nos próximos dias.

Na madrugada de sábado, as temperaturas poderão registar valores abaixo de 0ºC nas terras altas do Norte e Centro, com temperatura máxima abaixo de 14 ºC em Lisboa e Faro, prevendo-se 4 ºC na Guarda.

Assim, a Direção-Geral da Saúde recomenda a adoção das seguintes medidas:

Proteja-se do frio e da chuva:

- Mantenha o corpo quente – use luvas, cachecol, gorro/chapéu, calçado e roupa quente, utilizando várias camadas de roupa;

- Hidrate-se: ingira líquidos e sopas quentes.



No exterior:

- Tenha cuidado com as condições do piso;

- Use sapatos confortáveis.

- Evite as quedas



Mantenha-se em contacto e atento aos outros, ajude-os a protegerem-se.