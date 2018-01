Itália. Só duelo “luso” anima a Serie A

Num fim de semana sem grandes jogos nos campeonatos de topo do futebol europeu, destaca-se um Fiorentina-Inter de Milão que pode ter quatro portugueses em campo – e consequências de maior para os objetivos de ambas as equipas

Não é muito habitual, e talvez até seja algo preocupante, mas é a realidade: chegamos ao primeiro fim-de-semana de 2018 com a maioria dos campeonatos de topo do futebol europeu... praticamente resolvidos. Em Espanha, Inglaterra, França e Alemanha, só uma segunda metade de temporada absolutamente horrível de Barcelona, Manchester City, PSG ou Bayern Munique poderá ditar outro desfecho que não o triunfo destes quatro tubarões, tanta é já a diferença pontual que os separam dos restantes candidatos ao título nacional nos respetivos países – nove pontos no caso espanhol e francês, 11 no alemão e impensáveis 15!!! na Premier League.

Salva-se – no ponto de vista competitivo, claro está – o campeonato italiano. Tantas vezes, nos últimos anos, ela própria exemplo de uma liga com uma equipa bastante acima de todas as outras (a hexacampeã Juventus), este ano a Serie A está a ser uma honrosa exceção. O Nápoles, onde alinha o lateral-esquerdo português Mário Rui, tem sido o líder na maior parte da prova, mas a vecchia signora está mesmo à espreita: apenas um pontinho separa os dois conjuntos.

O Inter de Milão, de João Cancelo e João Mário, chegou a estar na frente, tendo entretanto registado uma queda significativa. Neste momento é terceiro, a sete pontos do topo, e nesta jornada tem um duríssimo desafio pela frente: desloca-se ao terreno da Fiorentina, atual sétima classificada e candidata óbvia aos lugares europeus. Perspetiva-se, pois, um duelo complicado para os nerazzurri. Além dos dois Joões do Inter, pela Fiore poderão alinhar Bruno Gaspar e Gil Dias – mais um aliciante para os espetadores portugueses.

Para Nápoles e Juventus não se perspetivam grandes problemas. Os partenopei recebem o Verona, penúltimo classificado, enquanto a Juve se desloca ao terreno do também aflito Cagliari. Curiosidade ainda para ver o que fará o AC Milan de Gennaro Gattuso (e André Silva), que parece estar a encetar uma recuperação, na receção ao Crotone, bem como o Benevento, que na ronda 19 conseguiu a primeira vitória na competição – agora recebe a Sampdoria, equipa com reiteradas ambições europeias.

Passeios e a taça inglesa Em Espanha, o calendário não parece reservar grandes dificuldades para o líder Barcelona, que recebe o aflito Levante. O vice Atlético de Madrid também joga em casa, perante o tranquilo Getafe (de Antunes), tal como o Valência, que acolhe o Girona. Teoricamente, só o Real Madrid poderá ter mais dificuldades: vai a Vigo defrontar o Celta, numa deslocação tradicionalmente complicada.

Na Ligue 1, tanto Mónaco como PSG têm saídas de respeito. O conjunto do Principado, orientado por Leonardo Jardim, defronta o Montpellier, sétimo classificado, enquanto os parisienses se deslocam ao terreno do quinto: o Nantes de Claudio Ranieri. A jornada poderá sorrir ao Lyon de Anthony Lopes, que vai partilhando o segundo posto com o Mónaco e que nesta ronda faz de anfitrião ao Angers, penúltimo classificado.

Em Inglaterra, a Premier League pára por uns dias e dá lugar à Taça. O destaque óbvio vai para o embate entre o Wolverhampton, da legião portuguesa chefiada por Nuno Espírito Santo, e o Swansea de Renato Sanches e agora orientado por Carlos Carvalhal.