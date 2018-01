Metro de Lisboa. Circulação já está normalizada

O corte do metro foi causado devido à presença de uma “mochila suspeita” que era, ao que tudo indica, um saco de roupa abandonado.

A estação de metro de São Sebastião foi encerrada, esta sexta-feira e, chegou mesmo a ser evacuada, obrigando a que a PSP se deslocasse ao local para averiguar a situação.

Depois de investigarem, as autoridades perceberam que se tratava apenas de um saco com roupa velha, que terá sido abandonado na estação de metro.

Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa, em declarações à Lusa, pelas 15h40 deu-se uma ordem de evacuação do local, que abrange as linhas Azul e Vermelha, e de encerramento de todos os acessos.

A circulação já foi entretanto restabelecida.