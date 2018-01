Tempo vai melhorar, mas Proteção Civil registou 96 ocorrências até às 16h

Está prevista melhoria do tempo para as próximas horas

Entre as 24h e as 16h desta sexta-feira, não foram poucos os estragos causados pelo mau tempo - a Proteção Civil registou 96 ocorrências em Portugal continental. Os distritos mais afetados foram Viseu, onde se registaram 18 incidentes, Porto com 16 e Braga com 10.

À Lusa, o comandante do Agrupamento Distrital Sul, Miguel Cruz, explicou que a maioria dos pedidos correspondeu a limpezas de via.

Nas próximas horas está prevista a melhoria das condições meteorológicas. "Vamos passar agora a uma fase de aguaceiros com possibilidade de queda de granizo. Aquilo que se irá manter para o fim de semana será apenas a agitação marítima que será forte na costa ocidental", acrescentou o comandante, que frisou que a partir de agora o cuidados a ter viram-se para as atividades desempenhadas no mar ou nas imediações da costa.