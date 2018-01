Rui Rio: ‘Se eu também baixasse o nível, só prejudicaria o partido’

O candidato à liderança do PSD diz que a imagem do partido só não ficou manchada no debate porque recusou ‘entrar no mesmo’ que Santana Lopes. Mantém as críticas ao MP e à interferência europeia na banca nacional.

O que aconteceu ontem, no debate, era o que estava à espera que acontecesse?

Não era o que estava à espera que acontecesse nem é o que entendo que serve melhor o partido. Acho que devemos elevar o debate. Devemos, por um lado, responder aos anseios dos militantes no que concerne ao PSD e aos anseios dos portugueses no que concerne ao país.

Isso não aconteceu?

Fazer um debate baseado em meias-verdades ou mesmo em mentiras, procurando ataques pessoais, dá uma péssima imagem do PSD. Não entro nisso e imagine o que teria sido se entrasse… A imagem das primárias do Partido Socialista, entre António José Seguro e António Costa, seriam um modelo de virtudes comparadas com esse cenário. Uma picardia ou outra cabem em qualquer debate, claro, não tenho nada contra isso e também posso fazer. Mas fazer um debate com base em meias-verdades, não. O povo é sábio quando diz que certas meias-verdades são piores que mentiras, sabe? Com pequenos fragmentos de verdade também se constroem mentiras. Abrem-se feridas difíceis de sarar.

Está a falar entre os dois ou no partido?

Estou a falar no partido em geral, claro. Depois deste debate, há uma série de pessoas que até podem aplaudir do lado dele, porque aplaudiriam sempre, mas há um larguíssimo número de pessoas distantes àquele tipo de violência. Sou muito mais adepto - e pensei que ele [Santana] fosse capaz disso - de um debate em torno do país e do partido.

Está a dizer que a imagem do partido ficou manchada por este debate?

Estou a dizer que a imagem do partido não ficou manchada porque não entrei no mesmo campo que ele. Se o tivesse feito, a imagem final seria de degradação. Não quero isso para o meu partido. Os comentadores estariam hoje a dizer que o debate não teve qualquer nível.

