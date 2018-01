Rui Rio tem razão: o PSD corre o risco de desaparecer. O debate desta semana na RTP deu razão ao candidato. Um cidadão normal, não filiado em nenhum partido, olha para aquilo e pensa que o diabo, afinal, chegou mesmo, instalou-se na São Caetano à Lapa para extinguir pelas chamas do inferno o partido fundado por Sá Carneiro.

Santana Lopes venceu o debate por um KO técnico não porque tivesse sido absolutamente genial e tenha tido o condão de convencer os portugueses das suas enormes capacidades para ser primeiro-ministro, mas porque Rui Rio simplesmente foi um desastre. E não foi só na sua incapacidade de reagir aos socos de boxe que lhe foram dirigidos pelo adversário, muito menos na forma como não deixou de fora a possibilidade de um bloco central.

A coisa mais grave que Rui Rio fez foi afirmar o seguinte: «O balanço que faço do mandato de Joana Marques Vidal não é positivo». É verdade que Rio não teve tempo de explicar porquê, com a exceção de que havia notícias nos jornais. Mas é assustador pensar que no ano em que o Ministério Público faz uma acusação contra um ex-primeiro-ministro - que é pública e que Rui Rio tinha a obrigação de conhecer - o que o candidato à liderança do PSD tenha a dizer ao povo é que o balanço do mandato de Joana Marques Vidal «não é positivo». Isto é absolutamente grave vindo de um presumível candidato a primeiro-ministro, dando a entender que talvez preferisse um procurador bonzinho e seduzido pela convivência com os poderosos que, de facto, sob a liderança de Joana Marques Vidal, o Ministério Público ousou enfrentar, da política à banca. Uma coisa é certa: não acredito que António Costa, atual primeiro-ministro diga que o mandato de Joana Marques Vidal «não está a ser positivo». Ao contrário de Rui Rio, António Costa tem-se manifestado um firme defensor da separação de poderes e nunca se lhe ouviu uma crítica à investigação do processo da Operação Marquês.

Na realidade, do debate entre os dois candidatos à liderança do PSD quem saiu vencedor foi António Costa. Nenhum deles lhe fará, com os dados que se conhecem até agora, sombra. E com as coisas a continuarem assim, o PSD corre mesmo o risco de desaparecer, também muito por culpa e com o contributo ativo do candidato Rui Rio.