Este sábado, o Sporting anunciou a contratação de três reforços: Wendel, Misic e Rúben Ribeiro.

Os valores das transferências não foram adiantados pelo Sporting.

Recorde-se que Jorge Jesus já tinha pedido “prendas” (ou seja, reforços) a Bruno de Carvalho. No Facebook, os leões escrevem que as prendas “chegam no dia de Reis”.