Fizz. Um novelo cheio de nós

Arguidos, incluindo o magistrado alegadamente corrompido, dizem que acusação do Ministério Público passou ao lado dos principais beneficiários do esquema. Procurador diz que não faz sentido levar novos dados a julgamento, mas PGR garante ao SOL que já estão a ser analisados.

O processo que envolve o antigo vice-presidente de Angola e o ex-procurador do Departamento Central de Investigação e Ação Penal é cada vez mais um caso singular na Justiça portuguesa - não apenas por visar um ex-governante de outro país. Desde que foi deduzida a acusação e ficou a saber-se que a chamada Operação Fizz ia mesmo chegar a tribunal, alguns dos arguidos - nomeadamente o ex-procurador Orlando Figueira e o advogado Paulo Blanco - decidiram mudar as respectivas estratégias de defesa e contar versões que colidem com a da acusação, trazendo para o centro do alegado esquema de corrupção outros personagens importantes da vida pública portuguesa e angolana. Em causa estão particularmente os nomes do banqueiro Carlos Silva e do advogado Daniel Proença de Carvalho - cujos, apesar das referências no processo, nunca foram constituídos arguidos, nem, consequentemente, foram acusados.

O procurador de julgamento, porém, já deixou claro que não concorda que em sede de audiência de julgamento sejam analisados todos os novos dados recentemente revelados pelos suspeitos.

Não obstante este entendimento do representante do Ministério Público no julgamento, a Procuradoria-Geral da República (PGR) garantiu ontem ao SOL que tudo será apreciado pelo tribunal de julgamento e que do lado da PGR já começou o trabalho de recolha de novos elementos e de ponderação dos mesmos. Mas o cerco por parte dos arguidos a essas outras pessoas de quem dizem que a investigação passou ao lado também está a apertar-se.

No final de dezembro, a defesa de Orlando Figueira pediu ao tribunal que fosse assegurada a presença física de Carlos Silva em julgamento e o advogado que representou em diversos processos o Estado angolano e que é arguido neste caso, Paulo Blanco, já reforçou que as declarações iniciais do ex-procurador alegadamente corrompido foram dadas contra a sua vontade «para alegado benefício de terceiros intervenientes».

As duas defesas estão alinhadas na interpretação de que o beneficiário do alegado esquema não foi o acusado Manuel Vicente, mas sim o banqueiro que está apenas arrolado como testemunha Carlos Silva, sustentando até que fora este quem se encontrou com o antigo procurador e lhe prometeu um trabalho quando este saísse do MP (Orlando Figueira pediu uma licença sem vencimento em 2012 para passar a consultor).

