Temperaturas negativas já se fazem sentir em 3 distritos do país

O frio agora veio mesmo para ficar e, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, há três distritos que já contam com temperaturas negativas.

Na Guarda, o termómetros marcam -2 graus Celsius, em Bragança a mesma temperatura e Viseu conta com -1 grau. Já em Vila Real regista-se uma mínima de 0 graus centígrados.

Em Setúbal, Lisboa e Santarém as temperaturas não são assim tão frias, sendo que podem chegar aos 12 graus e Faro aos 14.