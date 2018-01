Morreu o astronauta John Young

John Watts Young morreu na passada sexta-feira, em Houston, no estado norte-americano do Texas, devido a complicações relacionadas com uma pneumonia. O antigo astronauta da NASA tinha 87 anos.

Young foi um dos mais famosos austronautas norte-americanos, tenho sido o primeiro a viajar para o espaço em seis ocasiões.

Engenheiro aeronáutico de formação, foi o único astronauta que participou nos programas Gemini, Apollo e nos projetos de vaivém espacial.

Foi ainda o nono homem a caminhar sobre a lua, tendo-se reformado em 2004.

“Perdermos um pioneiro. A sua carreira inspirou três gerações de astronautas”, reagiu a NASA, num comunicado.

We mourn the passing of astronaut John Young, who began his career with us in 1962, when he was selected from hundreds of young pilots for our second astronaut class. Spanning three generations of spaceflight, he went on to fly in space six times. More: https://t.co/R5eY8MIaG9 pic.twitter.com/pkOFt6zzpL