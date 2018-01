Função Pública. Mais de 12 mil funcionários passaram à reforma em 2017

Para o líder da FESAP, esta corrida à reforma pode ser explicada com “a eliminação dos cortes nos salários, que permitiu obter pensões mais elevadas, e a desilusão com a carreira nos serviços públicos”.

Mais de 12 mil funcionários públicos passaram à reforma em 2017. Este número representa uma subida de 40% face às 8.727 aposentações registadas em 2016, revela o Correio da Manhã.

De acordo com os dados da execução orçamental referente a novembro de 2017, a grande concentração de novos reformados ocorreu em junho, julho, agosto, outubro e novembro. Só nesses cinco meses, 5.882 funcionários públicos passaram à reforma, ou seja, quase metade do total.

De acordo com o Correio da Manhã, a análise das listas mensais da Caixa Geral de Aposentações (CGA) indica que há 180 novos reformados da Função Pública com pensões de valor superior a quatro mil euros por mês. Justiça, saúde e ensino superior, por exemplo, são setores com pensões dessa ordem de grandeza.

Para o líder da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (FESAP), esta corrida à reforma pode ser explicada nomeadamente com “a eliminação dos cortes nos salários, que permitiu obter pensões mais elevadas, e a desilusão com a carreira nos serviços públicos”.