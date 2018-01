Espanha. Neve deixou milhares de pessoas retidas na autoestrada AP-6

A noite de sábado e as primeiras horas deste domingo foram um verdadeiro pesadelo para as milhares de famílias espanholas que passaram pela província de Segóvia no regresso a casa, depois das celebrações do Dia de Reis.

A tempestade de neve que se abateu na região norte e centro do país deixou entre 3500 a 4 mil viaturas retidas na autoestrada AP-6 e obrigou à mobilização de 250 soldados da Unidade Militar de Emergências (UME) que, apoiados por quase 100 veículos e em conjunto com a Guarda Civil, trabalharam durante toda a noite para desimpedir a via.

Os trabalhos de remoção da neve incidiram principalmente entre os quilómetros 62 e 67, em ambos os sentidos, e a partir do quilómetro 95, em direção a Madrid. A AP-6 esteve bloqueada durante 18 horas e os últimos carros retidos só foram resgatados por volta das 13 horas (menos uma hora em Portugal) deste domingo.

Centenas de pessoas passaram a noite dentro das viaturas à espera da ajuda das autoridades e os bares e albergues da zona de Segóvia foram pequenos de mais para a quantidade de famílias, com crianças e bebés, que ali acorreram para fugir ao frio e à fome.

Por aqueles que tiveram de ficar no carro, a UME distribuiu água, bebidas quentes e mantas, mas o trabalho das forças de socorro não agradou a todos os automobilistas. “Estivemos, milhares de pessoas, sem receber informações. Nada, absolutamente nada”, queixou-se ao “El País” um homem que esteve 13 horas bloqueado na AP-6, várias delas “sem ver um limpa-neves”. “Nem sequer por rádio ou internet nos disseram o que se estava a passar ou o que ia acontecer connosco”, acrescentou.

A falta da avisos à população mereceu críticas no PSOE, Ciudadanos e Podemos, principalmente em direção da empresa concessionária da AP-6 e da Direção Geral de Tráfego, pelo que o governo liderado por Mariano Rajoy já prometeu apurar responsabilidades no parlamento.