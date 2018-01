Liga. Sporting goleia por 5-0 na receção ao Marítimo

O Sporting respondeu da melhor forma à vitória do Benfica em Moreira de Cónegos (0-2), logo a abrir a tarde de domingo. Em Alvalade, os leões deram uma demonstração de força e golearam o Marítimo (5-0), com Bas Dost a fazer um hat-trick, sendo os outros tentos apontados por Bryan Ruiz e Acuña, distanciando-se assim das águias e passando, à condição, para a frente do campeonato.

Para esta partida, Jorge Jesus fez três alterações em relação à equipa que entrou em campo no dérbi com o Benfica, na Luz, na passada quarta-feira. Piccini e Mathieu nem sequer foram ao banco, aparentemente devido a problemas físicos, sendo substituídos por Ristovski e André Pinto; já Battaglia passou para suplente, com Bryan Ruiz a ser titular pela primeira vez nesta temporada no campeonato.

Dost inaugurou o marcador aos 20', respondendo a cruzamento de Gelson Martins num contra-ataque rápido. Mais golos, só na segunda parte: Ruiz ampliou a vantagem logo aos 49', a passe de Bruno Fernandes, que assistiria também Dost para o 3-0. O holandês festejou o terceiro golo cinco minutos depois, somando agora 16 na prova - está a quatro do benfiquista Jonas. No último lance do jogo, Acuña fechou as contas.

Ainda este domingo, o FC Porto recebe o Vitória de Guimarães no Dragão (20h15).