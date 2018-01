Avenida da Liberdade. Via mais movimentada do país com 4300 visitantes por hora

No segundo lugar do ranking surge a Avenida dos Aliados. Espaços renovados funcionam como motor de atração para quem circula nestas vias.

Passam diariamente pela Avenida da Liberdade, em Lisboa, quase 39 mil pessoas, o que dá uma média de 4328 visitantes por hora. Estes valores colocam-na acima de artérias normalmente consideradas as mais movimentadas do país, como a Rua de Santa Catarina, no Porto ou a Rua Augusta, na capital. Já na Avenida dos Aliados, também no Porto, passam 28681 visitantes por dia, o que representa cerca de 3187 por hora. Estas são algumas das conclusões de um levantamento feito pela empresa Controlplan em parceria com a promotora imobiliária Avenue a que o i teve acesso.

Segundo o mesmo estudo, os visitantes da Avenida da Liberdade, caracterizam-se pelo equilíbrio de género, 49,6% de mulheres e 50,4% de homens, que circulam de forma equilibrada por ambos os lados da avenida. Mas durante a semana verifica-se uma presença ligeiramente superior de indivíduos sozinhos, 52%, sendo que ao fim de semana a tendência inverte-se: 65% de indivíduos circulam acompanhados. “Em média, as pessoas que não passeiam sozinhas, circulam em grupos de 2/3 pessoas. Durante a semana, 62% das pessoas que circulam acompanhadas são potenciais casais, sendo que este número dispara para 73% ao fim de semana”, revela o documento.

Já no caso da Avenida dos Aliados, 71% das pessoas que circulam nesta via pertencem a grupos/famílias durante o fim de semana, mas durante a semana a percentagem baixa para 52%. No entanto, como esta avenida está atualmente em fase de consolidação comercial e de reabilitação de imóveis para fins de habitação, turismo e comércio é natural que a frequência em termos de visitantes venha a aumentar ainda mais após terminada esta fase. Em relação à distribuição de género, verifica-se um equilíbrio: 51% feminino vs 49% masculino. Já o o lado direito desta avenida regista um fluxo ligeiramente superior, 55%, sobretudo por estar mais desenvolvido do ponto de vista comercial.

Aniceto Viegas, diretor geral da Avenue admite que não ficou surpreendido com os dados do estudo: “Quem visita as principais avenidas de Lisboa e Porto verifica que o tráfego é constante. Os centros das cidades estão renovados e oferecem uma multiplicidade de atrações não só para os turistas, mas para o público local também”, acrescentando ainda que “no caso da Avenida dos Aliados, os dados são reveladores do potencial desta avenida, uma vez que se trata de uma avenida ainda em consolidação comercial. Mas, não nos devemos focar apenas na quantidade de visitantes. O ticket médio de venda destas artérias, maioritariamente procuradas por marcas luxury e premium, reflete o potencial comercial das mesmas.”

Para o responsável, “esta elevada procura, a crescente aposta em reabilitação para habitação no centro das cidades, a aposta das principais marcas no comércio de rua e o nosso clima, propenso a passeios ao ar livre durante praticamente todo o ano, são fatores determinantes para este volume de tráfego pedonal nas maiores cidades do país. Este estudo permite perceber que existem artérias que são e vão continuar a ser fonte de atração de turistas e habitantes locais, que valorizam a cidade, o encanto das ruas históricas e que valorizam a experiência do comércio de rua, procurando uma oferta que existe exclusivamente nestes pontos”.