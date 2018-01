Liga. FC Porto bate Vitória de Guimarães (4-2) e recupera a liderança

A surpresa que se verificava ao intervalo no Estádio do Dragão acabou por dar lugar ao desfecho esperado inicialmente: o Vitória de Guimarães vencia por 1-0, com golo de Raphinha aos 21 minutos, mas Aboubakar, Brahimi e Marega (bis) recolocaram o FC Porto na rota do triunfo (4-2) e no topo do campeonato.

Para este encontro, Sérgio Conceição fez duas alterações no onze inicial em relação ao encontro de quarta-feira em Santa Maria da Feira: Felipe, expulso frente ao Feirense, deu o seu lugar ao mexicano Reyes no centro da defesa, enquanto Óliver substituiu André André. Os dragões foram mais acutilantes no primeiro tempo, com quatro remates à baliza à guarda de Douglas, mas os vimaranenses foram bem mais eficazes: dois remates, um golo. numa bela conclusão de primeira de Raphinha após cruzamento de Víctor García.

No segundo tempo, Aboubakar deu o mote aos 57', respondendo da melhor forma a centro de Corona. Apenas cinco minutos depois, Brahimi pôs o FC Porto na frente com um trabalho fenomenal, no melhor golo da noite. Aos 79', Marega faturou perante a equipa que representou na temporada passada, apontando o segundo da conta pessoal quatro minutos depois. A três minutos dos 90, Heldon ainda reduziu novamente para os vimaranenses, mas o resultado não viria a sofrer mais alterações.

Recorde-se que o FC Porto entrou para este encontro no segundo lugar, devido à goleada infligida pelo Sporting ao Marítimo em Alvalade: 5-0. Os dragões voltaram agora ao topo, dois pontos à frente dos leões e com cinco de vantagem sobre o Benfica, que venceu mais cedo em Moreira de Cónegos (0-2).