Augusto Santos Silva acredita que Portugal pode ajudar Venezuela com acesso a alimentos e medicamentos

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, referiu que Portugal pode ajudar a Venezuela a ter acesso a alimentos e medicamentos.

O ministro afirmou à Lusa que atualmente “o principal grupo de produtos que exporta para a Venezuela são produtos agroalimentares, mas pode exportar muito mais e há cinco laboratórios portugueses que exportam medicamentos para a Venezuela e que podem exportar muito mais. Portanto nós próprios podemos contribuir para superar estas dificuldades, certamente momentâneas, que hoje se vivem aqui”.

A segurança e o acesso a bens alimentares, medicamentos e cuidados de saúde foram apontados como os principais problemas e dificuldades, durante o encontro com a comunidade portuguesa, no Centro Português de Caracas, no qual Santos Silva esteve presente.

Santos Silva irá reunir-se com o ministro da Relações Exteriores da Venezuela para discutir algumas destas questões. "Eu terei a oportunidade de ter uma reunião bilateral com o ministro das Relações Exteriores, para além da comissão mista. Claro que ele tem temas para me colocar e eu tenho temas para lhe colocar, e estes temas estarão certamente na agenda dessa reunião”, referiu.