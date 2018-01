Dez distritos em aviso amarelo devido a agitação marítima

A partir de quarta-feira, os distritos de Viana do Castelo, Porto, Braga, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estão sob aviso amarelo por causa da agitação do mar.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) está previsto que as ondas atinjam entre quatro a cinco metros de comprimento.

As barras de Caminha, Viana do Castelo, Esposende, Douro, Nazaré e Lisboa estão encerradas esta segunda-feira.

O aviso amarelo irá manter-se até as 7h de quinta-feira.