Benfica e Sporting. Os irmãos Karamazov e os três pontinhos...

Ainda sob os ecos do dérbi recente, Benfica e Sporting venceram o Moreirense e o Marítimo: 2-0 e 5-0!

Nelson Rodrigues escrevia, e não era a brincar, que Flamengo e Fluminense eram os Irmãos Karamazov do futebol brasileiro.

Poderíamos dizer o mesmo de Benfica e Sporting.

E vê-los assim até ao fim dos tempos.

Porque não existe um jogo entre ambos que não se desembrulhe em discussões infinitas.

Não precisamos recuar no tempo até aos idos de 1907 para entrarmos em exemplos.

Uma semana basta.

Ou menos.

Foi o Sporting à Luz na última jornada e rios de tinta encheram páginas e páginas de jornais, vozes tonitruaram no eco daquilo que em tempos se chamou o éter, imagens se repetiram até à exaustão das córneas.

Ficou mais ou menos tido como consensual que o Benfica merecia ter vencido o dérbi mais recente.

Não serei eu a contrariar a corrente opinativa, ainda que correntes dessas nunca desaguem, habitualmente, em mares de certezas. Mas, muito bem, o Benfica jogou melhor, teve mais oportunidades, mais bola nos pés dos seus jogadores, mais momentos de aflição provocados na estrutura frequentemente nervosa e periclitante do seu adversário.

No final, Jorge Jesus, agora do lado de Alvalade, soltou uma frase assassina: “O resultado foi pior para o Benfica!”

Ponto de exclamação e tudo!

São assim as evidências.

Tendo andado muito tem-te não caias durante um terço deste campeonato que atinge, agora, a sua metade, teria com uma vitória alcançado os leões no segundo posto, com os mesmos pontos, e sublinhado a letras encarnadas uma candidatura ao título mais realista e menos questionável.

Mas o Sporting entrou na Luz com três pontos de avanço e saiu de lá com três pontos de avanço.

Esse é o facto.

Karamazov

Por uma lógica mais dostoievskiana, se quiserem, há mais pontos a serem considerados do que o do puro e seco resultado.

O Benfica de Rui Vitória, tão maltratado pela crítica – e, neste caso, não vou entrar na qualificação da justiça ou injustiça de tais comentários – levantou a cabeça de águia altaneira, bateu com o punho no peito, e gritou para quem o quis ouvir que se considerava capaz de ser melhor, de ser inteiro, de ter a autoridade de se considerar um candidato tão forte como qualquer dos outros.

E, ontem, no Minho, em Moreira de Cónegos, precisava de bater sem rebuço o seu opositor da tarde, esperando lá bem no fundo, tremulamente como uma luzinha perdida na escuridão de um túnel tenebroso, que o Marítimo fosse a Alvalade arrancar uma surpresa que lhe permitisse, lá está, recuperar os pontos que não foi capaz de recuperar no dérbi de tão, tão recente acontecência.

Vamos e venhamos: o mais provável, o mais expectável, era que ganhassem ambos.

Ganharam.

Dificuldades maiores ou menores, também tiveram ambos.

Mas se a resolução do problema de um jogo de futebol passa, na sua mais singela das equações por marcar mais golos do que o opositor, ei-los, um e outro, irmanados nesse ponto comum que lhes garantiu os tais triunfos indispensáveis.

O fecho

Fecha-se a Primeira Volta.

Os Irmãos Karamazov do futebol português têm, entre eles, três pontinhos a separá-los como se estes funcionassem, literariamente, como reticências...

Reticências que se prendem no que aí vem e, o que aí vem, não é nada mais nada menos que metade de um campeonato que a despeito de ter um favorito claro - o FC Porto - vai valer muita emoção à flor da pele.

O FC Porto cumpriu a sua obrigação dos tais três pontinhos obrigatórios e venceu o Vitória de Guimarães por 4-2. Não que isso alterasse a minha opinião de sentir que, nesta fase precisa da prova que atravessamos – a tal metade – a equipa de Sérgio Conceição parece ser a mais bem preparada para chegar ao fim no lugar cimeiro, o único que tem direito a troféu e, ainda por cima, entrada direta nessa espécie de Lotaria do Natal que é a Liga dos Campeões.

Caberá a Sporting e Benfica, por ordem classificativa, contrariar esse favoritismo que aqui atribuo numa opinião tão pessoal como profissional, afinal alicerçada em bem mais de trinta anos a rabiscar para jornais colunas como estas.

A goleada do leão ao Leão da Almirante Reis terá servido, também, para minorar os tais abalos psicológicos sofridos na passada quarta-feira, na Luz, onde viram os encarnados serem superiores com a tal anuência praticamente nacional dos observadores, usassem eles óculos da cor que tenham usado.

Siga assim a banda do Chico: aquela banda do campeonato alegre que toda a gente quer ver passar, Buarque e Holanda.

Duas vitórias a cheirar a Lisboa terão feito apagar os efeitos mentais do dérbi? Eu diria que sim.

Feche-se a volta!