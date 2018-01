Tiroteio no México faz 18 mortos

Um tiroteio em La Concepcion, perto de Acapulco, entre as autoridades mexicanas e um grupo de homens armados fez esta segunda-feira 18 mortos.

Acapulco fica no estado de Guerrero, um dos mais pobres e violentos do México. Segundo o porta-voz da segurança deste estado, o trioteio começou antes do amanhecer, na sequência de uma emboscada à polícia.

Entretanto, o procurador-geral do estado, Xavier Olea Pelaez, revelou que 30 membros da polícia da comunidade foram detidos por suspeita de envolvimento em vários crimes, como tráfico de droga, posse de arma ilegal e até homicídio. O fundador da força policial, Marco Antonio Suastegui, está entre os detidos.