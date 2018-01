Contra o assédio, Hollywood vestiu-se de preto para os Globos de Ouro

“Três Cartazes à Beira da Estrada” e “Big Little Lies” foram, no cinema e na televisão, os maiores vencedores de uma edição em que os prémios ficaram para segundo plano.

Depois de um ano como 2017, não bastava que Hollywood se vestisse de preto em protesto contra o assédio sexual na indústria para a passadeira menos vermelha dos Globos de Ouro — que a esta edição acabaram por ficar para segundo plano. Assuntos da noite foram, por exemplo, a abertura da cerimónia por Seth Meyers, a não poupar Harvey Weinstein. “Bom, acho que chegou a hora de me dirigir ao elefante (que não está) na sala. Hervey Weinstein não está cá esta noite porque, bom, ouvi rumores de que ele é maluco e de que é difícil trabalhar com ele”, disse o apresentador. “Mas não se preocupem, porque ele volta daqui a 20 anos, quando for a primeira pessoa vaiada no ‘in memoriam’.”

Nem Weinstein saiu incólume do discurso de abertura de Meyers… nem Kevin Spacey: “Fiquei contente por saber que vão fazer outra temporada de ‘House of Cards’. O Cristopher Plummer também está disponível para isso? Espero que consiga fazer um sotaque do Sul, porque claramente o Kevin Spacey não conseguia.”

Viria ainda o discurso de Oprah Winfrey, distinguida nesta 75.ª edição dos Globos de Ouro com o prémio honorário Cecil B. DeMille. “Quero que todas as meninas que nos estão a ver agora saibam que um novo dia está no horizonte”, afirmou a apresentadora. “E que quando esse novo dia finalmente chegar, será graças às magníficas mulheres, muitas das quais estão nesta sala esta noite, e de alguns homens fenomenais que lutaram com bravura por garantir que elas serão as líderes que nos levarão a uma era em que ninguém, nunca mais, terá de dizer #metoo.”

Quanto aos prémios, que afinal a noite era para isso, os grandes vencedores foram, no cinema, “Três Cartazes à Beira da Estrada”, de Martin McDonagh, que chega nesta semana às salas portuguesas, e, na televisão, “Big Little Lies”, de David E. Kelley. Entre os maiores derrotados, “A Forma da Água”, filme nomeado em sete categorias e que venceu apenas numa, com o prémio de melhor realização para Guillermo del Toro. E ainda “The Post”, que com seis nomeações, e “Feud: Bette and Joan”, com quatro, terminaram a noite sem prémios.

Veja a lista completa dos vencedores:

Melhor Filme - Drama: Três Cartazes à Beira da Estrada

Melhor Filme - Musical ou Comédia: Lady Bird

Melhor Ator de Cinema - Drama: Gary Oldman, A Hora Mais Negra

Melhor Atriz de Cinema - Drama: Frances McDormand, Três Cartazes à Beira da Estrada

Melhor Ator de Cinema - Musical ou comédia: James Franco , Um Desastre de Artista

Melhor Atriz de Cinema - Musical ou comédia: Saoirse Ronan, Lady Bird