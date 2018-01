“O macaco mais fixe da selva”. Esta campanha publicitária está a gerar polémica

A marca H&M está no centro de uma polémica relativa a uma das suas campanhas publicitárias. Numa foto, a marca colocou um menino negro com uma camisola onde se lê: “O macaco mais fixe da selva”.

A fotografia tem sido partilhada nas redes sociais, com muitos internautas a acusarem a marca de racismo.

Depois das críticas, a H&M já foi obrigada a vir a público pedir desculpas e retirou mesmo o anúncio em questão.

Whose idea was it at @hm to have this little sweet black boy wear a jumper that says ‘coolest monkey in the jungle’?



I mean. What. pic.twitter.com/6AJfMdQS4L