Rui Rio corrige posição sobre Joana Marques Vidal

Em entrevista à SIC, Rui Rio afirmou esta segunda-feira que “terá havido melhorias” no Ministério Público depois de Joana Marques Vidal ter assumido o cargo de procuradora-geral da República, e que a actual PGR “terá sido mais consequente. “Reconheço uma evolução positiva”, disse Rio Rio, numa declaração que vem contradizer aquela que o candidato produziu durante o debate com Pedro Santana Lopes, em que afirmou textualmente que o balanço que fazia do mandato de Joana Marques Vidal “não é positivo”.

Apesar de ter tido necessidade de corrigir a sua apreciação sobre a actual procuradora-geral da República, Rui Rio afirmou manter todas as suas críticas “à eficácia” do Ministério Público, lembrando que essas suas opiniões são antigas. “Eu quero eficácia, acusações bem fundamentadas”, disse Rio, que recusou, no entanto, dizer “se está a favor ou contra” a renovação do mandato da actual PGR, matéria que endossa para a futura direcção do partido.