Morreu o vocalista e fundador dos Moody Blues

Era vocalista, flautista e um dos fundadores da banda inglesa Moody Blues. A morte na última quinta-feira foi confirmada pela editora Cherry Red.

"Estamos chocados com a sua morte. Iremos sentir falta do seu calor humano, do seu humor e da sua simpatia", pode ler-se em comunicado.

Em 2014, Thomas revelara sofrer de cancro "inoperável". Nos últimos três anos, recebeu diversos tratamentos.

Os Moody Blues ficaram conhecidos pelo clássico de 1967 "Nights In White Satin". A banda é uma das candidatas a entrar para o Rock And Roll Hall of Fame em 2018.