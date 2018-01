Sabe quantas vezes nevou no Sahara nos últimos 37 anos? |FOTOS

Nos últimos 37 anos a cidade de Ain Sefra, na Argélia, já viu neve no deserto três vezes: 1979, 2016 e 2017.

Este ano, é a quarta vez que neva no deserto do Sahara. Segundo explicou um porta-voz do Met Office ao Daily Mail, “o ar frio foi puxado para sul da África do Norte durante o fim de semana, como resultado da alta pressão da Europa”. Essa pressão prolongou o tempo frio “mais a sul do que o normal”.

No domingo, a cidade viu as dunas de areia ficarem cobertas de neve depois de ter sido atingida por uma tempestade de inverno.

A neve foi vista pela primeira vez em 1979, quando nevou durante meia hora.

Nos últimos dois anos tem sido um fenómeno constante. Em 2016, a cidade voltou a ver as dunas de areia cobertas de neve: pouco depois do Natal a neve provocou o caos na cidade com os autocarros a ficarem encalhados nas estradas escorregadias e geladas. No ano passado, em janeiro, a neve era tanta que até as crianças decidiram ir brincar com bonecos de neve.

A cidade de Ain Sefra localiza-se acima do nível do mar, a cerca de 1,081 metros de altitude. Apesar da sua altitude é extremamente raro nevar, pois a temperatura normal em janeiro ronda entre os seis e 12 graus.

Nos últimos anos, o Sahara tem sofrido várias mudanças de temperatura.