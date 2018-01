O piano ao centro na Gulbenkian

"Não haverá outro instrumento capaz de soar tão completo e de suscitar, repetidamente, tão grande encantamento. Seja para acompanhar uma canção ou para executar a mais exigente e virtuosística peça solista, a notável versatilidade do piano torna-o um instrumento de um potencial e de uma reinvenção quase infindáveis", introduz a sinopse.

O ciclo inicia-se já esta sexta-feira, dia 12, com Menahem Pressler (21h00). Da programação completa de concertos, que pode ser consultada aqui, destacam-se o diálogo de Mário Laginha com Pedro Burmester (domingo, 14, 18h00) e no dia 26 Yuja Wang (19h00).

Ainda no próximo domingo, a pianista portuguesa Joana Gama apresenta, ao longo de 14 horas, uma performance em torno da obra "Vexations", de Erik Satie, a ter início às 10h00. A programação complementar propõe filmes e documentários cujo tema central é o piano e o intérprete como o premiado "O Pianista" (Roman Polanski), o vencedor da Palma de Ouro "O Piano"(Jane Campion) e curtas-metragens sobre Glenn Gould e Zhu Xiao-Mei.