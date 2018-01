Após usar preto nos Globos de Ouro, James Franco é acusado de assédio sexual

A 75.ª edição dos Globos de Ouro, que decorreu no domingo em Los Angeles, Estados Unidos da América, ficou marcada pela homenagem feita às vitimas de assédio sexual. Várias celebridades optaram por usar um vestido ou fato preto como forma de apoio a todas as vítimas.

No entanto, os internautas revoltaram-se com James Franco que, apesar de também ter sido acusado de assédio sexual por várias mulheres, também se vestiu de preto e até tinha um pin de apoio às vítimas de assédio sexual.

Violet Paley e Sarah Tither-Kaplan utilizaram o Twitter para expôs a sua indignação.

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old?