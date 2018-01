Altice separa Europa dos EUA

A Altice vai separar as atividades nos EUA e na Europa. Ao spin off, justificado por motivos de “transparência, junta-se uma reestruturação das operações na Europa.

A Altice Europe reunirá a Portugal Telecom, BFM e as publicações francesas “Libération” e “LÉxpress”, entre outras empresas. A outra empresa será a Altice USA e integra as operadoras de cabo Suddenlink e Cablevision (Optium).

Por sua vez, a Altice Europe vai reestruturar-se em várias unidades como Altice France, Altice International e uma nova filial com a designação Altice Pay TV.

“Esta separação vai permitir que cada negócio se foque mais nas oportunidades para criar valor [para os acionistas] nos respetivos mercados e garantir maior transparência para os investidores”, revela a Altice em comunicado no seu site.

“A Altice quer concluir a transação até ao final do segundo trimestre deste ano, estando ainda dependente da aprovação dos reguladores e dos acionistas da Altice NV”, acrescenta.

A decisão acontece dois meses depois de Patrick Drahi ter assumido todas as funções depois de uma queda mercado de ações que provocou o afastamento do CEO Michael Combes.

"Trata-se de um momento importante para o grupo que tem de se concentrar nas operações existentes", disse Dexter Goei, diretor geral da Atice USA, acrescentando que este é o resultado de um debate interno e pretende responder a preocupações de "transparência" com estrutura empresarial considerada "complexa".

A reestruturação vai fazer-se através da distribuição secundária de ações (spin off) que vai separar a Altice USA da Altice NV, a base do grupo com sede na Holanda. Atualmente a Altice NV detém 67,2% da Altice USA. A operação deverá estar concluída no final do primeiro semestre de 2018, após aprovação das autoridades da concorrência e acionistas.

No mesmo comunicado, a Altice avança ainda que foi assinado um acordo de princípio para o pagamento de um dividendo de 1,5 mil milhões de dólares a todos os acionistas imediatamente após a conclusão desta separação.