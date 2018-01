O meu frango ao estilo marroquino com tâmaras e damascos frescos

Quero a vida como quero a minha comida, carregada de sabor…

Cada vez que tenho de criar ou reinventar uma receita, esse é o primeiro ponto; o segundo, deve ser nutricionalmente equilibrada; e o terceiro, deverá ser prática,│descomplicada, flexível, como preferir.

Esta é, sem dúvida, uma dessas receitas, mas para paladares atrevidos e gente boa de boca.

Os benefícios do damasco para a saúde são incríveis: um fruto rico em betacaroteno, fibras, vitamina A, vitamina E e ferro que tem muitas vantagens para a pele e o cabelo e ajuda a combater muitas doenças.

As tâmaras, um dos meus ingredientes fétiche, possuem uma grande quantidades de nutrientes essenciais para saúde geral do corpo. São também ricas em várias vitaminas, minerais e fibras. Estes deliciosos frutos contêm óleo, cálcio, enxofre, ferro, potássio, fósforo, manganês, cobre e magnésio, que são todos benéficos para a saúde. Alguns especialistas em nutrição já provaram que o consumo de tâmara todos os dias ajuda a manter uma dieta equilibrada e saudável.

Os benefícios da tâmara para a saúde tornam-na um dos melhores ingredientes para o desenvolvimento muscular. O único problema será parar.

INGREDIENTES

1 frango free range; 1 cebola grande picadinha;

1 dente de alho grosseiramente esmagado;

1 copo de caldo de galinha orgânico; 1 copo de água;

1 colher de azeite extravirgem; 1 colher de chá de gengibre em pó; 1 colher de chá de canela em pó; 1 colher de chá de curcuma em pó; ½ colher de chá de cominhos em pó;

½ colher de chá de pimenta-de-caiena; pimenta preta de moinho q.b.; sal dos Himalaias q.b.; 1 colher de sopa de mel natural; 1 mão-cheia de tâmaras descaroçadas ou mais (eu ponho sempre o dobro); amêndoas grosseiramente picadas (opcional ); damascos frescos ou secos, se preferir;

coentros frescos (opcional ); sementes de sésamo brancas (opcional )

MÉTODO

Coloque o fio de azeite na panela, sele o frango, retire, adicione a cebola finamente picada e o alho. Vá mexendo em lume brando até a cebola ficar translúcida. Adicione todos os temperos e deixe aromatizar. Volte a colocar o frango na panela, acrescente o caldo e a água gradualmente e dependendo da consistência que pretende. Deixe cozinhar 15 a 20 minutos, no máximo, em lume brando. Acrescente a colher de mel (eu optei por duas) e, mesmo no final, as tâmaras , e envolva com cuidado para tomar gosto. Quando servir coloque os damascos, amêndoas, sementes de sésamo e muitos coentros frescos , se gostar...