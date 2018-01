Refeição vegetariana da TAP gera polémica | FOTO

“O pior café da manhã vegano da minha vida”, foi assim que uma passageira brasileira descreveu a refeição vegetariana servida a bordo de um avião da TAP.

Na imagem vê-se um prato com pedaços de tomate e beringela.

“Eu já tinha lido relatos de vegetarianos que tiveram problemas com a sua refeição viajando com a companhia aérea, mas nunca imaginei que um dia fosse acontecer comigo”, escreve a passageira no Instagram.

“É absurdo! É indigno! É insano!”, termina.