Autoeuropa. Ameaça de greve e deslocalização voltam a assombrar Palmela

A administração da Autoeuropa continua intransigente em relação aos novos horários a implementar a partir do dia 29 de janeiro, que preveem a laboração de 17 turnos semanais, estando já incluídos os sábados. E foi essa a mensagem transmitida nas duas reuniões que tiveram lugar ontem. Primeiro com sindicato SITE Sul, afeto à CGTP, responsável pela paralisação histórica de 30 de agosto, e à tarde com a Comissão de Trabalhadores liderada por Fernando Gonçalves. A nova reunião está marcada para amanhã. Mas, ao que o i apurou, a estrutura sindical apresentou uma postura mais agressiva, remetendo para uma conferência de imprensa esta manhã. Enquanto isso, a CT vai perdendo terreno nas negociações e nem chegou a apresentar o seu caderno de reivindicações, que passava por aumentos salariais, redução da idade da reforma e por a empresa comprometer-se a não fazer qualquer despedimento coletivo até 31 de dezembro de 2019.

Em cima da mesa continua a proposta de pagamento a 100% aos sábados, equivalente ao pagamento como trabalho extraordinário, acrescidos de mais 25%, caso sejam cumpridos os objetivos de produção trimestrais. Feitas as contas, dá cerca de dois sábados a cada trabalhador.

Mas apesar da CT e dos sindicatos terem como objetivo alterar o novo horário transitório anunciado unilateralmente pela empresa no passado mês de dezembro, a administração da Autoeuropa garantiu várias vezes que só estava disponível para negociar os novos horários de laboração contínua, que deverão ser implementados a partir do mês de agosto.

Leia mais na edição impressa do i desta quarta-feira