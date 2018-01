Califórnia. Chuva inunda área ardida e provoca 13 vítimas mortais

Na Califórnia já morreram 13 pessoas e 25 ficaram feridas devido a enxurradas de lama e detritos provocadas por uma tempestade que inundou as áreas ardidas recentemente.

Segundo as autoridades locais, as operações de busca estão a decorrer e até ao momento, pelo menos, 50 pessoas foram resgatadas. No entanto, 300 pessoas ainda estou presas.

Esta foi a primeira grande tempestade na Califórnia, qeu assolou o estado norte-americano com ventos fortes, chuva intensa e trovoada.