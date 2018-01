O festival já anunciou mais uma confirmação para este ano: a banda britânica The Kooks. A banda sobe ao palco no dia 13 de julho e irá apresentar o seu mais recente álbum ‘The Best of… So Far’.

The Kooks junta-se assim a nomes como Queens of Stone Age, The National e Two Door Cinema Club.

O Nos Alive realiza-se nos dias 12, 13 e 14 de julho, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeira, Lisboa.