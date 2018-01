Santa Casa diz que “nada está decidido” sobre entrada no Montepio

Edmundo Martinho quer uma decisão para breve, de preferência até ao final deste de janeiro, independententemente do desfecho do dossier.

O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa garantiu esta quarta-feira que “ainda nada está decidido” sobre a entrada no capital do Montepio e que decorre o processo de avaliação do investimento. Ainda assim, Edmundo Martinho admite que espera que haja uma decisão para breve, de preferência até ao final deste de janeiro, independententemente do desfecho do dossier.

“Há todo um conjunto de cautelas que se mantêm de pé. Continua o processo de avaliação, não há nenhum valor. O único limite é 10% do capital”, revelou em audição perante os deputados da Comissão de Trabalho e Segurança Social.

No entanto, a concretizar-se esta entrada significará a “oportunidade” de ajudar a reforçar o setor da economia social, através de um banco do setor.

Sobre o estudo financeiro que está a decorrer, disse que não se trata de uma auditoria ao Montepio, uma vez que não cabe à SCML fazer isso, mas uma “avaliação financeira e autónoma da Caixa Económica” para perceber o “valor do banco”.

Mas Edmundo Martinho assegurou que em relação a este investimento "nada disto é novo", lembrando que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem feito "investimentos financeiros que se têm vindo a revelar benéficos", referindo-se a sociedades de "leasing", seguradoras e também instituições financeiras. Um dos exemplos foi uma participação no capital do BCP, que Edmundo Martinho afirmou que foi numa perspectiva de médio e longo prazo e que gerou mais-valias para a instituição. De qualquer modo, estes foram causas sem a dimensão que está em causa no caso do Montepio.

Tudo indica que a SCML poderá entrar com 200 milhões de euros em troca de uma participação de 10% na CEMG, o que valoriza o banco em cerca de 2.000 milhões de euros.