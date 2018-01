Cão abandonado e atirado para um canil à força ferido por outros cães que estavam soltos | Fotos

O animal que foi abandonado por um homem e atirado para um canil à força, ao ser atirado por cima de uma rede, ficou ferido após ter sido mordido por outros cães que se encontravam à solta no canil.

O episódio aconteceu em Soure, no distrito de Coimbra, este domingo.

"Cumpre-nos informar-vos de que o cãozinho se encontra a convalescer nas instalações da Associação. Na segunda à noite foi transportado à Vetcondeixa, tendo sido consultado e medicado pois fora mordido por um residente", escreveu a associação na página do Facebook.

A publicação, com o título “Mais um ato deplorável”, tem o objetivo de alertar as pessoas para “a perigosidade de atirarem animais pela vedação. Para além de se poderem magoar devido à queda, também poderão ser magoados pelos residentes que se encontram soltos no recreio”.

Além de estarem a ajudar o animal, os responsáveis e da Sourepata afirmam ainda que "tudo faremos para apurar a identidade dos responsáveis. Para isso contamos com a colaboração de todos, partilhando o mais possível e comunicando, preferencialmente por mensagem privada, qualquer informação relevante".

O homem foi apanhado pelas câmaras de videovigilância a atirar e a abandonar o animal.