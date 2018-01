Mulheres têm menos tempo livre do que os homens porque fazem mais tarefas domésticas

As mulheres desfrutam de cinco horas a menos de tempo livre do que os homens, segundo os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística Britânico.

O relatório revelou, que em 2015, as mulheres apenas desfrutaram de 38 horas de tempo livre semanais enquanto os homens usufruíram de 43 horas.

Segundo o The Independent, a análise feita sugere que as mulheres têm menos tempo livre porque passam mais tempo a fazer tarefas domésticas.

“O tempo de lazer para as mulheres pode ser menor do que para os homens porque, embora as mulheres se ocupem mais do trabalho a tempo parcial do que os homens, passam mais tempo a completar o trabalho não remunerado, como tarefas domésticas e cuidados infantis”, refere o relatório.

Jovens entre os 25 e 34 anos são os que menos usufruem enquanto as pessoas com 65 ou mais anos são as que têm mais tempo de lazer.