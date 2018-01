Baleia salva mulher de ataque de tubarão | Vídeo

Uma bióloga marinha estava debaixo de água quando começou a aperceber-se do comportamento da baleia, mas só passado algum tempo é que reparou na presença de um tubarão.

A bióloga marinha, Nan Hauser, estava a fazer uma expedição nas ilhas Cook, no oceano Pacífico, no mês de outubro, quando tudo aconteceu. No entanto, as imagens deste momento só agora foram partilhadas nas redes sociais.

Hauser afirmou à Time que acredita mesmo que a baleia lhe tenha salvo a vida, e explicou que no momento não estava a perceber as atitudes do animal, até se ter apercebido da presença de um tubarão-tigre.

A bióloga contou que as baleias são animais “altruístas” que têm por hábito proteger as focas dos predadores, mas garantiu que nunca tinha visto uma baleia agir em defesa de um ser humano: “Se alguém me contasse eu não acreditava”, disse.

No momento em que tudo aconteceu, Hauser diz que sentiu a baleia a tocar-lhe e a empurrá-la com a cabeça e que os colegas que estavam com ela na expedição desligaram de imediato um drone submarino, que filmava os movimentos da bióloga, pois recearam que o pior acontecesse. Contudo, Hauser deixou a sua câmara a gravar.

A mulher acabou por sofrer algumas nódoas negras e arranhões, mas tudo não passou de um susto.